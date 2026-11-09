В Уфе на женщину рухнуло дерево

Дерево упало на 64‑летнюю женщину. Пострадавшую увезли в больницу № 21 им. В. Г. Сахаутдинова.

Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, её состояние оценивается как средней степени тяжести. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Уфе на производстве пострадала женщина: её рука попала в станок.