В Уфе на производстве пострадала женщина: рука попала в станок

По данным министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина, в субботу, 7 ноября, произошёл несчастный случай на одном из предприятий города.

Во время работы 39-летняя сотрудница получила травму — её рука попала в производственный станок. На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи. Пострадавшую доставили в городскую клиническую больницу №18 для оказания специализированной помощи. После необходимых медицинских манипуляций состояние женщины стабилизировалось, и она была отпущена домой под амбулаторное наблюдение врачей.

Ранее в Уфе врачи спасли пациентку от потери слуха.