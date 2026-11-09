В Уфе на производстве пострадала женщина: рука попала в станок

По данным министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина, в субботу, 7 ноября, произошёл несчастный случай на одном из предприятий города.
Во время работы 39-летняя сотрудница получила травму — её рука попала в производственный станок. На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи. Пострадавшую доставили в городскую клиническую больницу №18 для оказания специализированной помощи. После необходимых медицинских манипуляций состояние женщины стабилизировалось, и она была отпущена домой под амбулаторное наблюдение врачей.
Ранее в Уфе врачи спасли пациентку от потери слуха.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.