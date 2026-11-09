В Башкирии начал распространяться грипп

За последнюю неделю в республике зарегистрировано более 12,8 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Доля детей до 14 лет составляет 43,5%. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.
«Среди циркулирующих вирусов преобладают негриппозные, вместе с тем грипп среди жителей всё же регистрируется. Именно сейчас — оптимальное время, чтобы сделать прививку и защитить себя от заболевания», — напомнили в ведомстве.
На данный момент привились 1,96 млн жителей Башкирии. Вакцинация — один из самых эффективных способов защиты от заболевания. Прививку особенно важно сделать людям из групп риска: часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями, такими как болезни легких, сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения и ожирение. В зону повышенного риска также входят маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины.
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