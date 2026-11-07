Обычное ежедневное занятие может привести к раку легких - врач из Уфы

От пассивного курения ежегодно в мире умирают 1,66 млн людей, а 2,7 млрд человек на планете регулярно подвергаются воздействию этого курения. Именно по этой причине может развиться рак легких, сообщил врач Республиканского клинического онкологического диспансера Замир Абдуллин.

По словам медика, также негативное влияние на человека оказывает загрязнение воздуха в промышленных регионах.

«Высокую распространенность рака легких у некурящих женщин может объяснить негативное влияние паров кулинарного масла, при готовке блюд. При нагреве происходит окисление и пары аэрозоля оказывают токсический эффект на воздухоносные пути. Такой же канцерогенный эффект бывает и при курении вейпов (электронных сигарет), так как при нагревании жидкостей образуется токсичный аэрозоль с содержанием никотина, тяжелых металлов и канцерогенов», — цитирует врача-онколога UfaNovosti.ru.

По словам медика, некоторые пациенты со злокачественными новообразованиями при высоком уровне доказательной медицины, пытаются справиться с недугом «народными средствами». Замир Абдуллин перечислил топ-5 мифов.

Миф 1. Сода уничтожает раковые клетки.

Миф 2. Лечение чистотелом, мухомором, керосином, бензином, хвощем, ядами очищает организм от онкологии.

Миф 3. Надо голодать и рак уйдет.

Миф 4. Если во время операции попадет кислород на опухолевую клетку, то она начинает размножаться. Пациенты боятся оперироваться. На 4-й стадии, когда изможденные, обессиленные приходят на операцию и говорят о необходимости помочь им в трудную минуту, то после пробной операции они тяжело переносят послеоперационный период и в кратчайшие сроки погибают от истощения организма и интоксикации.

Миф 5. Рак заразный. Рак не заразен, поддержка родственников играет огромную роль в выздоровлении. Иногда родственники просто боятся навещать больных.

Ранее «Башинформ» сообщал о проведении в Уфе сложной операции по пересадке костного мозга ребенку.