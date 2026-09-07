В Башкирии врачи успешно провели сложную пересадку костного мозга ребенку

Семилетнему пациенту с тяжелым диагнозом «апластическая анемия» успешно пересадили донорские клетки. При этом заболевании собственный костный мозг ребенка перестает вырабатывать кровь, и единственным шансом на спасение остается пересадка от другого человека.

Операция прошла успешно во многом благодаря редкой удаче – идеальным донором стал родной брат пациента. Полная тканевая совместимость среди родственников — большая редкость. Именно она позволила избежать главных рисков такой процедуры — отторжения чужих клеток или опасной для жизни реакции «трансплантат против хозяина», когда новые клетки начинают атаковать организм больного.

Сама процедура требует почти стерильных условий. Врачи работали в специальном блоке, где малейшее отклонение от протокола или инфекция могут свести все усилия на нет.

Сейчас мальчик идет на поправку, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей. Впереди у него месяцы поддерживающей терапии, от которых зависит, надежно ли приживется новый костный мозг. Если всё пройдет хорошо, со временем ребенок сможет вернуться к обычной жизни без постоянного приема лекарств.

Успех этой операции — результат долгого и сложного пути: от поиска идеально подходящего донора и подготовки к пересадке до деликатного этапа приживления клеток. Тот факт, что врачам Республиканского центра детской онкологии и гематологии РДКБ удалось впервые успешно провести этот процесс в республике от начала до конца — значимое достижение для всей региональной медицины, прокомментировали в федеральном ведомстве.

Напомним, Республиканский центр детской онкологии и гематологии РДКБ был открыт в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2024 году, а сейчас продолжает работу благодаря поддержке нацпроекта «Семья».