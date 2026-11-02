В Башкирии подросток ошпарился в бане

В Белебеевском районе в прошедшее воскресенье подросток ошпарился кипятком в бане.

Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, пострадавший с ожогами был доставлен в ЦРБ. Его состояние — ближе к удовлетворительному.

Ранее стало известно о самочувствии уфимцев, пострадавших в ДТП с автобусами.