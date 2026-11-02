Стало известно о самочувствии уфимцев, пострадавших в ДТП с автобусами

По данным министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина, все они были доставлены в больницу № 21 им. В. Г. Сахаутдинова. Медпомощь им оказали амбулаторно. Госпитализация не потребовалась. Состояние пострадавших — удовлетворительное.

Ранее Башинформ сообщал о том, что авария произошла на улице Юрия Гагарина с участием пассажирского автобуса марки «НЕФАЗ». В ДТП также попал служебный транспорт предприятия.