В Уфе в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Сегодня около 18.50 на улице Юрия Гагарина в Уфе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки «НЕФАЗ». В аварию также попал служебный транспорт предприятия.

В результате столкновения пострадали шесть пассажиров общественного транспорта. С различными травмами их доставили в медицинское учреждение.

По факту произошедшего прокуратура Уфы организовала проверку.

«Специалисты оценят исполнение законодательства об организации пассажирских перевозок, в том числе соблюдение требований безопасности при эксплуатации транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.