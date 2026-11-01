В Уфе в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Сегодня около 18.50 на улице Юрия Гагарина в Уфе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки «НЕФАЗ». В аварию также попал служебный транспорт предприятия.
В результате столкновения пострадали шесть пассажиров общественного транспорта. С различными травмами их доставили в медицинское учреждение.
По факту произошедшего прокуратура Уфы организовала проверку.
«Специалисты оценят исполнение законодательства об организации пассажирских перевозок, в том числе соблюдение требований безопасности при эксплуатации транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.
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