Санавиация Башкирии спасла двух пациентов

На прошлой неделе санавиация Башкирии эвакуировала двух человек. Их доставили в медучреждения Уфы, сообщила на оперативном совещании правительства в ЦУРе и. о. министра здравоохранения РБ Ольга Шайхутдинова.

Скорая медицинская помощь приехала на более 19 тысяч вызовов.

Ранее невролог Владимир Батуев в эксклюзивном интервью «Башинформу» назвал факторы риска инсульта. Подробности в этой публикации агентства.