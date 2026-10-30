Невролог из Башкирии назвал факторы риска инсульта

Управляемые и неуправляемые факторы риска развития инсульта существуют сегодня в медицинской практике. По словам и. о. руководителя РСЦ Белорецкой центральной районной больницы Владимира Батуева, с управляемыми факторами риска можно и нужно справляться человеку с помощью медикаментов, назначенных врачом, борьбы с лишним весом и вредными привычками (употребление алкоголя и курение).
«Артериальная гипертензия — лидирующая причина инсульта, лежащая в основе до 70% всех случаев. Постоянный напор крови повреждает внутреннюю выстилку сосудов (эндотелий), ускоряет образование атеросклеротических бляшек и провоцирует формирование микроаневризм, которые могут разорваться, вызывая геморрагический инсульт. Контроль давления с помощью медикаментов и изменения образа жизни — самая эффективная мера профилактики, — рассказал Владимир Батуев UfaNovosti.ru. — Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) — хаотичные сокращения предсердий приводят к застою крови и образованию тромбов в ушке левого предсердия. Эти тромбы могут в любой момент оторваться, мигрировать в мозг и вызвать обширный кардиоэмболический инсульт, который часто протекает тяжелее других типов. Своевременный прием антикоагулянтов (препаратов, разжижающих кровь) снижает этот риск в несколько раз. Контроль над управляемыми факторами с помощью медикаментов (антигипертензивные препараты, статины, антикоагулянты, сахароснижающие средства) и модификации образа жизни позволяет снизить риск развития инсульта на 80%».
• Возраст. Риск удваивается каждое десятилетие после 55 лет из-за естественного износа сосудов и потери их эластичности.
• Пол. Мужчины в возрасте 45–65 лет подвержены инсульту чаще, однако в пожилом возрасте (после 75 лет) риски выравниваются, а общая смертность от инсульта среди женщин выше.
• Наследственность. Наличие инсультов или инфарктов у близких родственников указывает на генетическую предрасположенность к сосудистым патологиям.
• Перенесенные ранее инсульты или транзиторные ишемические атаки (ТИА). Наличие сосудистой катастрофы в анамнезе кратно увеличивает риск рецидива.
• Расовая и этническая принадлежность. В некоторых популяциях (например, у лиц африканского происхождения) риски выше из-за генетически обусловленной склонности к гипертонии.
Ранее Башинформ публиковал 7 советов врача для тех, кто хочет спасти свою жизнь при старте инсульта.
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