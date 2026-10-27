Немеет рука и плывет речь: 7 советов врача из Уфы, которые спасут жизнь

Современные медики называют инсульт «болезнью цивилизации». Если раньше этот недуг поражал организмы людей в возрасте 50-60 лет, то сегодня 15-20% поставленных диагнозов приходится на пациентов от 18 до 45 лет. В Башкирии недавно инсульт поразил 11-летнюю девочку. И в этой связи важно знать простой тест «УЗП». Улыбнись — перекос лица, когда один уголок рта опущен, асимметрия. Заговори — невнятная речь. Подними руки — внезапная слабость и онемение в конечностях, из-за этого человек не может поднять обе руки на один уровень или удержать их.

Врач-невролог больницы скорой медицинской помощи Уфы Марат Хисамов поделился с UfaNovosti.ru пошаговыми действиями для человека, который остался дома один и распознал у себя симптомы инсульта.

1. Не паникуйте и сразу вызывайте скорую помощь 103, 112.

2. Оповестите родственников (достаточно одного).

3. Примите безопасное положение. Если есть возможность, лягте так, чтобы голова была слегка приподнята.

4. Обеспечьте свободное дыхание. Расстегните тугую одежду, ослабьте ремень, снимите шарф или галстук.

5. Откройте окно для притока свежего воздуха. Если во рту есть съемные зубные протезы — извлеките их.

6. Подготовьтесь к приезду скорой. Если есть возможность, подготовьте медицинские документы (паспорт, полис, карту) — это поможет врачам. Дождитесь медиков.

7. Не принимайте самостоятельно лекарства.

Ранее Башинформ сообщал о снижении смертности в Башкирии от острых нарушений мозгового кровообращения.