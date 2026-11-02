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14:07 (UTC+5), 02 Ноября 2026

Роспотребнадзор Башкирии напомнил о вакцинации против гриппа

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист

На прошлой неделе в Башкирии зарегистрировано более 15 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, среди циркулирующих вирусов преобладают негриппозные, однако грипп среди жителей республики всё же регистрируется. Поэтому сейчас самое оптимальное время, чтобы сделать прививку и защитить себя от заболевания, отметили в надзорном ведомстве.

Прививку особенно важно сделать людям из групп риска. В их число входят часто болеющие ОРВИ, пациенты с хроническими заболеваниями, например, лёгких, сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения и ожирение. В зону повышенного риска также входят маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины.

По данным Роспотребнадзора, вакцинацию против гриппа сделали 1 млн 72 тысячи жителей республики.

Почти 16 тысяч заболевших: Роспотребнадзор Башкирии бьёт тревогу
Медицина
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