Роспотребнадзор Башкирии напомнил о вакцинации против гриппа

На прошлой неделе в Башкирии зарегистрировано более 15 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, среди циркулирующих вирусов преобладают негриппозные, однако грипп среди жителей республики всё же регистрируется. Поэтому сейчас самое оптимальное время, чтобы сделать прививку и защитить себя от заболевания, отметили в надзорном ведомстве.

Прививку особенно важно сделать людям из групп риска. В их число входят часто болеющие ОРВИ, пациенты с хроническими заболеваниями, например, лёгких, сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения и ожирение. В зону повышенного риска также входят маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины.

По данным Роспотребнадзора, вакцинацию против гриппа сделали 1 млн 72 тысячи жителей республики.