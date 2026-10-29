Названы жалобы, при которых необходимо пройти УЗИ лимфоузлов

Как информирует 1obl.ru, подмышечные лимфоузлы проверяют при головных болях, повышении температуры, общем недомогании, болезненности при пальпации или дискомфорте от резкого движения, а также при уплотнениях в подмышке.

Шейные лимфоузлы исследуют при подозрении на краснуху, корь, фарингит, ангину, тонзиллит и ларингит. Паховые — при регулярных сильных отеках ног, болях в нижней части живота, повышенной температуре и уплотнениях в паху.

Подчелюстные лимфоузлы обследуют при подозрении на опухолевые или инфекционные заболевания и осложнениях на фоне иммунодефицитных состояний. Забрюшинные — при лихорадке неясного генеза, гемолитических заболеваниях, болевом синдроме без конкретной локализации, а также для контроля эффективности терапии при воспалении или онкологии.

Лимфоузлы головы и ключиц проверяют при их увеличении, онкологических и воспалительных процессах.

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Возможны противопоказания, требуется консультация специалиста.