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13:55 (UTC+5), 28 Октября 2026

Жителей Башкирии приглашают на «Ночную диспансеризацию»

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

В республике сегодня пройдет «Ночная диспансеризация». Акцию анонсировал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин. Она проходит уже в четвертый раз.

С 20.00 до 24.00 сегодня жители Уфы, Месягутово, Бирска, Белорецка, Нефтекамска, Сибая, Октябрьского, Кумертау, Стерлитамака, Салавата, Белебея, Ишимбая, Баймака, Учалов, Туймазов, Мелеуза, Давлеканово, Дюртюлей, Благовещенска, Янаула и Чишмов смогут пройти полный медосмотр после работы.

С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Записаться на диспансеризацию можно через портал «Госуслуги», регистратуру поликлиники, единый кол-центр или при личном обращении в кабинет медицинской профилактики.

Напомним, граждане от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию один раз в три года, от 40 лет и старше — ежегодно.

«Акция пользуется популярностью, и это радует. Не стоит дожидаться, пока появятся тревожные признаки: спокойнее, когда точно знаешь, что всё в порядке, а если есть нюансы — врач подскажет, что делать, пока ситуация не стала серьёзнее. Найдите немного времени для себя — это самое ценное вложение в будущее», – призвал Айрат Рахматуллин.

Ранее «Башинформ» писал о том, что «Ночную диспансеризацию» уже прошли более 3,2 тысячи человек.

Минздрав РБ Пресс-служба
Фото: Минздрав РБ | Пресс-служба
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