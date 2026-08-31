Глава Башкирии подвел итоги акции «Ночная диспансеризация»

Глава республики Радий Хабиров рассказал о результатах впервые прошедшей в регионе акции «Ночная диспансеризация». Мероприятие организовали в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» для тех, кто из-за работы или других уважительных причин не может найти время на поход к врачу.

Как отметил Радий Хабиров, врачи и медсёстры по всей республике два вечера в июле и два в августе принимали пациентов в нерабочие часы.

«За что им огромное спасибо», — подчеркнул Глава региона.

Всего диспансеризацию в новом формате прошли 3 236 человек, профилактические медосмотры — ещё 515. Итогом стало выявление более тысячи заболеваний, в том числе более 600 хронических, о которых люди раньше не подозревали. Почти 900 пациентов направлены на углублённые обследования.

Руководитель республики напомнил, что власти продолжают создавать условия для заботы о здоровье: строятся и ремонтируются поликлиники, ФАПы и врачебные амбулатории, в отдалённые сёла отправляются «поезда здоровья», решаются кадровые вопросы.

«Поэтому прошу всех — будьте внимательны к себе и своим близким», — обратился он к жителям.

Радий Хабиров также добавил, хотя «Ночная» диспансеризация завершилась, в рабочие часы все учреждения первичного звена готовы принять пациентов. И напомнил, что по закону для прохождения диспансеризации работникам положен выходной.