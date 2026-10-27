В Уфе врачи прооперировали пациентку с редкой грыжей

В городской клинической больнице №21 имени В.Г. Сахаутдинова в Уфе провели уникальную операцию. Впервые в истории хирургического отделения №1 прооперировали пациентку с межреберной посттравматической левосторонней вентральной грыжей.

Интересно, что изначально женщина поступила в больницу с другой проблемой. Она обратилась в аллергологическое отделение для лечения бронхиальной астмы. Во время обследования также получила консультацию хирурга, который выявил редкую патологию.

Впервые выпячивание в левом межреберье пациентка заметила осенью 2025 года после незначительной травмы. Росту грыжи «помогала» астма. Во время обострений сильный кашель создавал повышенное давление в брюшной полости, что приводило к увеличению размера образования.

Врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве. В ходе операции выяснилось, что в грыжевом мешке находились органы брюшной полости — селезёнка и часть толстой кишки, сдавленные в грыжевых воротах. Такое состояние опасно нарушением кровоснабжения органов.

Хирурги успешно освободили органы, провели ревизию и восстановили целостность грудной стенки, укрепив её протезирующей сеткой, чтобы грыжа не выросла вновь. Спустя полторы неделю уфимку выписали из больницы, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

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