Житель Башкирии два года жил с зубным протезом в легких

Врачи городской больницы №1 в Стерлитамаке столкнулись с интересным клиническим случаем. К ним поступил мужчина, который почти год страдал от постоянного кашля. Он списывал его на возраст или простуду, поэтому за медицинской помощью не обращался. Когда в начале октября состояние ухудшилось, его госпитализировали с подозрением на пневмонию.
Первичное обследование дало неожиданный результат. В главном бронхе справа находилось инородное тело. Пациент вспомнил, что около двух лет назад он проснулся и обнаружил, что во сне потерял зубной протез. Тогда он не придал этому значения, думая, что он просто выпал.
Мужчине провели экстренную бронхоскопию. Врачи вытащили протез, обосновавшийся в просвете промежуточного бронха справа. Теперь пациента ждёт восстановление, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
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