В Башкирии врачи спасают пострадавшего в пожаре мужчину

В Башкирии врачи продолжают бороться за жизнь 66-летнего мужчины, пострадавшего в пожаре. Сразу после ЧП его экстренно госпитализировали в районную больницу. Теперь переводят в травматологический центр города Туймазы. Состояние — средней степени тяжести, сообщает министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Как ранее писал «Башинформ», бревенчатый дом загорелся в деревне Алпаево. Огонь уничтожил кровлю и стены деревянного дома. Пожар потушили совместными усилиями пожарных МЧС России, добровольной пожарной команды Зириклинского и Нижнезаитовского сельских советов.