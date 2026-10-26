В Башкирии за двое суток пожары унесли жизни трёх человек

По данным пресс-службы МЧС по РБ, 25 октября днём в деревне Горчаки Давлекановского района загорелась деревянная баня. Пожар ликвидировали огнеборцы МЧС России и добровольная пожарная команда Минашевского сельсовета. Во время тушения обнаружили тело 50-летнего мужчины.
Поздно вечером того же дня пожар произошёл в частном доме в СНТ «Энергия» на станции Юматово Уфимского района. На месте работали сотрудники МЧС России и госкомитета РБ по ЧС. В доме обнаружили тело 65-летнего мужчины.
Сегодня ночью загорелся бревенчатый жилой дом на улице Матросова в селе Мустафино Бакалинского района. Пожар ликвидировали подразделения МЧС России, госкомитета РБ по ЧС и добровольная пожарная команда Камышлытамакского сельсовета. Во время тушения обнаружили тело 52-летнего мужчины.
Ещё один ночной пожар произошёл в деревне Алпаево Шаранского района. Огонь уничтожил кровлю и стены деревянного дома. Из опасной зоны спасли 66-летнего хозяина — его госпитализировали в хирургическое отделение Шаранской ЦРБ. Пожар потушили совместными усилиями пожарных МЧС России, добровольной пожарной команды Зириклинского и Нижнезаитовского сельских советов.
Причины и обстоятельства каждого пожара устанавливаются. На местах работают дознаватели МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.
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