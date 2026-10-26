В Башкирии в массовой аварии пострадала 22-летняя девушка

В Нефтекамске накануне столкнулись три автомобиля. Для помощи пострадавшим на место выезжали две бригады скорой помощи, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Пострадавших доставили в приёмный покой городской больницы Нефтекамска. Четверо от стационарного лечения отказались. Еще одна пострадавшая, 22‑летняя девушка была госпитализирована в нейрохирургическое отделение. Её состояние врачи сейчас оценивают как средней степени тяжести.

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