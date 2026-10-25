В Уфе спасатели вытащили водителя из разбитой машины

По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, 1975 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим столкновением с деревом.

Прибывшие на место спасатели госкомитета и пожарные МЧС России по РБ деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее в Башкирии подросток на велосипеде погиб после столкновения с автомобилем.