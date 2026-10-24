В Башкирии подросток на велосипеде погиб после столкновения с автомобилем

По предварительным данным, 13-летний велосипедист, двигаясь по улице Энергетической при повороте на улицу Салавата Юлаева, допустил наезд на прицеп автомобиля Suzuki Jimny Sierra, который остановился перед перекрестком. Об этом сообщил начальник отдела ГИБДД ОМВД по Кармаскалинскому району Раушан Гадельшин.

В результате ДТП мальчик с травмами был доставлен в больницу, где в последующем скончался.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в страшном ДТП погиб 32-летний водитель и пострадала женщина с четырьмя детьми.