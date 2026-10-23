В Башкирии в ДТП погиб 32-летний водитель и пострадала женщина с 4 детьми

В Чишминском районе произошло страшное ДТП.

По предварительным данным, сегодня в восьмом часу вечера на автодороге Самара — Уфа — Челябинск, 32-летний водитель «Мазда 3», следуя со стороны Булгаково в сторону г. Самары, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате дорожной аварии водитель погиб на месте происшествия. Пассажиры «Мазды» - 32-летняя женщина и четверо детей доставлены в медицинское учреждение для осмотра.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.