Санавиация Башкирии эвакуировала двух пациентов

На прошлой неделе санавиация Башкирии доставила в лечебные учреждения в Уфе двух пациентов. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Также на прошлой неделе служба скорой медицинской помощи выехала на 19 тысяч вызовов, уточнил министр.

Ранее в Башкирии в массовой аварии пострадала 22-летняя девушка, сообщал «Башинформ».