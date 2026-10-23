Поликлиники Башкирии проводят диспансеризацию пациентам из других регионов

Диспансеризация является частью программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и право пройти ее по полису ОМС имеют все граждане по месту прикрепления. Поликлиники Башкирии могут принять пациента из любого российского региона на обследования по данной программе, но для этого необходимо выполнить одно важное условие.
«Если человек прописан в другом регионе и уже прикреплен к какой-либо медицинской организации, для прохождения диспансеризации в другом месте ему необходимо прикрепиться к выбранному медицинскому учреждению по месту пребывания, — объяснила UfaNovosti.ru главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алиса Мамаева. — Для прикрепления нужно обратиться в регистратуру выбранного медучреждения с паспортом и полисом ОМС. При наличии действующего прикрепления может потребоваться сначала открепиться. Обратный процесс будет таким же: чтобы снова прикрепиться в своем регионе, нужно будет повторить те же действия. Поэтому в этом вопросе рекомендую исходить из реальной потребности и длительности планируемого пребывания в регионе».
Диспансеризация проводится раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно — для лиц 40 лет и старше. Пройти диспансеризацию вне графика не получится.
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