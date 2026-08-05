Как проверить здоровье в Башкирии, когда весь город уже спит

Проект «Ночная диспансеризация» продолжается. Акция проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Очередные акции пройдут 5 и 19 августа. Что это за программа, кто в ней может участвовать — об этом в интервью «Электрогазете» рассказала главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат медицинских наук Алиса Мамаева.

— Мероприятие направлено на повышение доступности медицинской помощи, в особенности для работающего населения. Диспансеризация обычно проводится с 8.00 до 20.00 в будние дни и в субботу с 8.00 до 17.00. В рамках акции часы приема увеличиваются в отдельные дни. Так, 5 и 19 августа можно будет пройти диспансеризацию — до 24.00.

— Нужно ли записываться? И кто может участвовать в диспансеризации?

— Лучше записаться на сайте «Госуслуги». Для лиц младше 40 лет стандартная периодичность диспансеризации составляет один раз в три года. После 40 лет контроль за состоянием здоровья должен быть более пристальным, а диспансеризация проводится ежегодно.

— Какие обследования можно пройти в рамках диспансеризации?

— В рамках диспансеризации врачи проводят детальное анкетирование, чтобы выяснить факторы риска, связанные с образом жизни пациента. Врач уточняет пищевые привычки, уровень физической активности, а также собирает подробный семейный анамнез: чем болели родные, были ли у них случаи инфарктов, инсультов или других тяжелых заболеваний.

Главное преимущество расширенной проверки здоровья — уникальный скрининг сразу на пять наиболее распространенных видов рака — молочных желез, шейки матки, желудка, легких, предстательной железы, а также обследование на колоректальный рак.

Важное нововведение последних лет — расширение лабораторной диагностики. Сейчас в программу включены два критически важных анализа крови. Это липопротеин (а) — специфический маркер генетического риска. Этот анализ делают раз в жизни до 40 лет, особенно если в семье были инфаркты в молодом возрасте (до 50 лет), чтобы вовремя оценить угрозу сердечно-сосудистых заболеваний. И второе важное обследование — это развернутый липидный профиль.

Биохимию смотрят по строгому графику: раз в три года для людей от 40 лет и старше, и раз в шесть лет для молодежи от 18 до 40 лет.

— Как организован процесс диспансеризации?

— Процесс организован в два этапа. Первый этап включает лабораторные анализы, диагностические исследования, анкетирование и осмотры. По их результатам участковый терапевт проводит индивидуальное консультирование. Он рассказывает пациенту о состоянии его организма, предупреждает о предрасположенностях к тем или иным заболеваниям и дает первичные рекомендации.

При выявлении подозрения на социально значимые заболевания или серьезные отклонения, пациент направляется на второй этап. При необходимости пациента ставят на диспансерное наблюдение для регулярного контроля состояния. Все процедуры проводятся как в самой поликлинике, так и в центрах здоровья, где врач по медицинской профилактике определяет тактику коррекции факторов риска — изменение питания, образа жизни, отказ от вредных привычек.