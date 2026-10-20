В Башкирии врачи во время диспансеризации выявили опасные болезни

В поликлинике больницы скорой медицинской помощи во время медосмотров на ранней стадии выявили несколько случаев онкологии. Истории пациентов опубликовал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Так, у 60-летней уфимки врачи заметили подозрительное образование в молочной железе. После дополнительных УЗИ и биопсии подтвердилась злокачественная опухоль. Благодаря тому, что пациентка регулярно, дважды в год, проходила медосмотры, рак выявили на ранней стадии, до появления метастазов. Женщину удалось вовремя прооперировать.

В ходе планового приема врач заметил у 48-летней уфимки новообразование на коже. Сразу же отобрали материал для цитологического исследования. Анализ подтвердил онкологический диагноз. Важнейшим преимуществом в этой ситуации опять же была ранняя диагностика. Врачи смогли оперативно провести операцию и удалить опухоль, не допустив прогрессирования болезни.

70-летний мужчина пришел в поликлинику на диспансеризацию. В рамках обследования ему выполнили УЗИ, во время которого выявили образование в правой почке. Пациента сразу направили на консультацию к онкологу и назначили дополнительные исследования. И снова онкологию «перехватили» на ранней стадии, до развития осложнений и распространения процесса.

«Диспансеризация и плановые осмотры — простой и доступный способ вовремя заметить тревожные сигналы организма. Регулярная диагностика помогает остановить болезнь на этапе, когда лечение наиболее эффективно. Время – это важный ресурс, от которого зависит исход лечения», — резюмировал Айрат Рахматуллин.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии за 10 лет диагностика рака на ранних стадиях выросла на 17%.