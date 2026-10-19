В минздраве Башкирии сообщили о самочувствии жертв двух серьезных ДТП

Состояние 35-летней женщины и младенца, которые пострадали в аварии в пятницу на Монументе Дружбы, остаётся тяжёлым, стабильным с положительной динамикой. Об этом в своих соцсетях сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

«Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Малышка проходит лечение в РДКБ», — пояснил он.

Как информировал Башинформ, водитель минивэна «Киа» при движении со стороны ул. Октябрьской революции допустил столкновение с автомобилями «Мерседес» и «БМВ». От удара «Киа» опрокинулась.

Кроме того, в Чекмагушевском районе в пятницу легковой автомобиль съехал в кювет. На место были отправлены три бригады скорой помощи. Пострадали трое взрослых и двое детей. Детей доставили в РДКБ, их состояние — средней степени тяжести. Состояние двух взрослых — тяжёлое и удовлетворительное. Ещё один пострадавший после оказания медпомощи был отправлен на амбулаторное лечение. Все они были доставлены в ГКБ № 21 им. В. Г. Сахаутдинова.