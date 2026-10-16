В Уфе столкнулись «Киа», «Мерседес» и «БМВ»: есть пострадавшие

По предварительным данным пресс-службы ГАИ РБ, сегодня днём в районе Монумента Дружбы, водитель минивена «Киа» при движении со стороны ул. Октябрьской Революции допустил столкновение с автомобилями «Мерседес» и «БМВ». От удара «Киа» опрокинулась.
В результате дорожной аварии три человека, в том числе ребенок, машиной скорой медпомощи были доставлены в больницу для осмотра.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее уфимские спасатели освободили голову пенсионера, зажатую в стремянке.
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