Уфимские спасатели освободили голову пенсионера, зажатую в стремянке

Тревожный вызов поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу, после чего на место выехал расчет поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты города.

Прибыв по адресу, спасатели обнаружили пенсионера на полу в комнате. Потеряв равновесие, он упал, и его голова оказалась намертво зажата ступенями металлической стремянки. Самостоятельно выбраться из ловушки он не мог.

Как рассказала обнаружившая его родственница, за этим бытовым происшествием скрывается тяжелая жизненная ситуация. Ранее в страшном ДТП погибла жена пенсионера, после чего он остался абсолютно один. К этому добавляются перенесенные инсульты и парализованная рука. Сколько часов мужчина пролежал на полу, неизвестно.

Спасатели сработали профессионально и бережно: они аккуратно освободили голову пенсионера из ступеней и перенесли его на кровать. Физически мужчина не пострадал.

Ранее в Башкирии приставы и опека отправили ребенка в тубдиспансер.