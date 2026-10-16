Уфимские спасатели освободили голову пенсионера, зажатую в стремянке

Тревожный вызов поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу, после чего на место выехал расчет поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты города.
Прибыв по адресу, спасатели обнаружили пенсионера на полу в комнате. Потеряв равновесие, он упал, и его голова оказалась намертво зажата ступенями металлической стремянки. Самостоятельно выбраться из ловушки он не мог.
Как рассказала обнаружившая его родственница, за этим бытовым происшествием скрывается тяжелая жизненная ситуация. Ранее в страшном ДТП погибла жена пенсионера, после чего он остался абсолютно один. К этому добавляются перенесенные инсульты и парализованная рука. Сколько часов мужчина пролежал на полу, неизвестно.
Спасатели сработали профессионально и бережно: они аккуратно освободили голову пенсионера из ступеней и перенесли его на кровать. Физически мужчина не пострадал.
Ранее в Башкирии приставы и опека отправили ребенка в тубдиспансер.
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