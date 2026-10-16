В Башкирии приставы и опека отправили ребенка в тубдиспансер

В Стерлитамаке судебные приставы и органы опеки сопроводили ребенка в туберкулезный центр. Как сообщили в республиканской службе судебных приставов, родители мальчика ведут асоциальный образ жизни, у обоих диагностирован туберкулез, сейчас - в стадии ремиссии. Из-за условий проживания и риска для здоровья их ребенка Республиканский клинический фтизиопульмонологический центр обратился в суд. Суд признал требования врачей обоснованными и вынес решение о принудительной госпитализации мальчика для лечения.
Сотрудники ГУФССП по Башкирии совместно с опекой и врачами организовали сопровождение. Для безопасности всех участников использовались специализированный транспорт и средства индивидуальной защиты.
Ребенка безопасно доставили в туберкулезный центр в Уфу, где он пройдет полный курс терапии под наблюдением врачей.
Ранее жительница Уфы как минимум 6 раз вонзила нож в свою соседку.
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