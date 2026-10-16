Жительница Уфы как минимум 6 раз вонзила нож в свою соседку

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы.

По версии следствия, ранее обвиняемая участвовала в деле о порядке общения с ребенком. Ее соседка выступала в этом споре свидетелем и дала против неe показания в суде.

«В мае 2024 года на лестничной площадке многоквартирного дома между женщинами произошел конфликт. Обвиняемая схватила нож и нанесла потерпевшей не менее шести ударов в область расположения жизненно важных органов, — отмечается в сообщении прокуратуры Башкирии. - Преступные действия были остановлены соседом, который выбежал на крики помощи, в результате чего пострадавшая осталась жива».

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Ранее в Салаватском районе полицейские задержали 31-летнюю женщину, которая ударила ножом в грудь своего 37-летнего сожителя.