Битва за трактор: как жительница Башкирии едва не убила сожителя

По данным пресс-службы МВД по РБ, в больницу с ранением доставили мужчину, который только там признался, что травму ему нанесла подруга. По предварительной информации, причиной ссоры стал старый трактор: женщина хотела его продать, а мужчина был категорически против.

Конфликт дошел до крайности, когда пьяный сожитель вернулся с работы и начал угрожать женщине кулаками. Она вышла во двор за ножом. Когда мужчина снова замахнулся на нее, в руках у него оказался детский трехколесный велосипед. Защищаясь, женщина ударила его в грудь ножом.

Испугавшись за жизнь пострадавшего, она вызвала ему такси до больницы.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Пока женщина находится под подпиской о невыезде.

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