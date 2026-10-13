Жительница Башкирии погибла, угодив под поезд

Как сообщил «Башинформу» собственный источник в экстренных службах, накануне на железной дороге в районе села Раевский Альшеевского района произошел несчастный случай с местной жительницей.
«По предварительным данным, 28-летняя женщина шла по путям. По какой-то причине она не услышала звук приближающегося грузового поезда. Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось», — рассказал собеседник информагентства.
Известно, что смертельный инцидент произошел за несколько дней до дня рождения погибшей.
Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
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