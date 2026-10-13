В Башкирии бык насмерть забодал мужчину

В деревне Верхнегалеево Зилаирского района бык напал на 68-летнего хозяина. В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Местные жители прислали информацию в редакцию «Башинформа».

В администрации Верхнегалеевского сельсовета информагентству рассказали, что инцидент произошел на прошлой неделе. В день трагедии пенсионер вечером пытался загнать двухлетнего быка в стойло. Однако в этот момент животное неожиданно напало на хозяина, мужчина не успел среагировать. Повреждения оказались несовместимыми с жизнью, потерпевший скончался, не приходя в сознание.

Ранее Башинформ сообщал, что на жителя Белокатайского района в лесу напал бык.