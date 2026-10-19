Женщинам, у которых мамам, бабушкам или другим кровным родственникам установили рак молочной железы, следует внимательно относиться к этому факту. Об этом предупредила заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи на базе ГКБ № 8 Уфы Елена Хаенкова.

«Обследование таким девушкам стоит начинать уже с момента окончательного роста железистой ткани. Ежемесячно проводить самообследование. А если есть наследственный анамнез, то, конечно, лучше делать УЗИ не раз в три года, а хотя бы раз в год, даже если по итогу пациент здоров», — цитируют онколога-маммолога UfaNovosti.ru.

Женщинам необходимо не только вести здоровый образ жизни, но и проводить самообследование. Ранее Башинформ рассказывал, какие продукты снижают риск онкологии и на какой день цикла правильно проводить самообследование груди.