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08:33 (UTC+5), 16 Октября 2026

Как уберечься от рака молочной железы - советы врача из Башкирии

Женщинам необходимо не только вести здоровый образ жизни, но и проводить самообследование.

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Врач-онколог, маммолог Ильвира Хабибуллина рекомендует ежемесячно проводить самообследование.
Врач-онколог, маммолог Ильвира Хабибуллина рекомендует ежемесячно проводить самообследование.
Фото: Предоставлено ИА «Башинформ» | Личный архив героя публикации
Наталья Овчарук

Рак молочной железы — злокачественная опухоль, которая является второй по распространенности среди всех патологий и первой, среди заболеваний злокачественного характера у пациентов женского пола. Как рассказала агентству «Башинформ» врач-онколог, маммолог Ильвира Хабибуллина, в первую очередь важно не допустить развитие болезни, особенно тем, у кого есть родные с данным диагнозом.

«В принципе, не доказано, что рак молочной железы связан с питанием. Однако некоторые исследования прописывают уменьшение употребления, например, животных жиров, увеличение употребления фруктов, овощей, цельнозерновых культур. Они доказано снижают частоту развития инвазивного рака молочной железы. Для профилактики рака молочных желез рекомендуется употреблять тыкву, хурму, персики, спаржевую капусту, брокколи, чеснок, хлеб из муки грубого помола, цельнозерновой хлеб, молочные продукты», — поделилась собеседник агентства.

К рискам развития рака молочной железы относят нарушение гормонального фона вследствие абортов, неправильно подобранной контрацепции, поздних родов, отказа от кормления ребенка грудью, хронических заболеваний органов женской половой сферы, травм груди, лишнего веса. Также «под удар» попадают и те, кто страдает гиподинамией, употребляет спиртные напитки.

«Женщинам важно носить правильное, то есть нужного размера, нижнее белье, спортом заниматься в специальном удерживающем белье, минимизировать нахождение на солнце и походы в солярии», — отметила Ильвира Хабибуллина.

Врач-онколог отмечает, что женщине, начиная с 18-20 лет каждый месяц необходимо проводить самообследование. Лучше всего это делать на 6-12 день регулярного менструального цикла.

«При обнаружении любой из подозрительных симптомов: изменений форм груди, существенной асимметрии, деформации ареолы, соска, каких-либо кожных проявлений, уплотнений внутри молочных желез, увеличении лимфатических узлов, покраснений или гиперемии кожных покровов, следует непременно обратиться к врачу», — советует маммолог.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии ежегодно проводится акция «Здоровая республика — здоровый регион» по инициативе главы республики Радия Хабирова. В 2026 году проект «Поезда здоровья» тиражирован минздравом России в регионы страны как стандарт выездной работы мобильных медицинских комплексов.

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