В Башкирии санавиация эвакуировала двоих пациентов в ожоговый центр

За неделю санитарная авиация Башкирии дважды вылетала в районы республики. Из Альшеевского района и Сибая пациентов эвакуировали в республиканский ожоговый центр в Уфу. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Ранее «Башинформ» сообщал о самочувствии юной девушки из Сибая, на которую с ножом напал парень, к которому она пришла на свидание. Затем молодой человек попытался поджечь квартиру.