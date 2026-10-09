В Башкирии врачи стабилизировали девушку, пострадавшую на свидании

В Сибае врачам удалось стабилизировать состояние юной девушки, которая пострадала во время свидания. Ее для дальнейшего лечения перевели из реанимации в профильное отделение, сообщает министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

«Состояние оценивается как средней степени тяжести, с положительной динамикой. За этим результатом стоит большая профессиональная работа наших медиков. Конечно, ещё предстоит длительное лечение. Будем продолжать оказывать всю необходимую медицинскую помощь», – отметил руководитель минздрава.

Напомним, вечером 28 сентября в одной из квартир в Сибае произошел пожар. Из жилища с ножевыми ранениями удалось спастись девушке-подростку, которая пришла к молодому человеку на свидание. Во время ликвидации возгорания в квартире обнаружили тело 19-летнего парня, который, по предварительным данным, напал на подругу, а затем поджег квартиру. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.