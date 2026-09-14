В Башкирии завершилась работа «Поездов здоровья»

Сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о завершении работы мобильных бригад медиков.

По его словам, за время реализации акции «Здоровая республика — здоровый регион» в 2026 году (с 13 апреля по 11 сентября) специалисты провели свыше 184 тысяч осмотров в 412 населённых пунктах.

Глава Башкирии обратил внимание, чтобы в следующем году работал передвижной медицинский комплекс также для проверки здоровья юных курсантов в парке «Патриот».

Напомним, для более широкого охвата населения медицинской помощью минздрав республики закупил дополнительно четыре специализированных автомобиля. Медицинские комплексы на колёсах будут предназначены для осмотра детского населения.