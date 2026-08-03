В Башкирии «Поезда здоровья» пополнятся новым транспортом

В Башкирии продолжается акция «Здоровая республика — здоровый регион». Для более широкого охвата населения медицинской помощью минздрав республики закупил дополнительно четыре специализированных автомобиля. Медицинские комплексы на колёсах будут предназначены для осмотра детского населения. Об этом на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе сказал руководитель ведомства Айрат Рахматуллин.

По словам Рахматуллина, новые автомобили сейчас проходят дооснащение и уже в ближайшее время начнут работать по назначению.

На этой неделе мобильные бригады медиков посетят населённые пункты Уфимского, Аскинского, Куюргазинского, Бижбулякского, Кигинского и Зилаирского районов.

Ранее медики Башкирии рассказали, как защитить главный «фильтр» организма.