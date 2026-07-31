Медики Башкирии рассказали, как защитить главный «фильтр» организма

Как пояснили «Башинформу» в Республиканском центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, памятная дата выбрана не случайно. Именно в этот день родился профессор Барух Самюэль Блумберг — лауреат Нобелевской премии, открывший вирус гепатита B.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международного альянса по борьбе с гепатитом Всемирный день борьбы с гепатитом отмечают с 2011 года. Главная цель масштабной кампании — повысить осведомлённость о масштабах проблемы и способствовать реальным изменениям в профилактике и лечении заболеваний печени.

Что угрожает печени и как этого избежать

«Среди основных причин хронических заболеваний печени медики называют вирусные инфекции, алкогольную интоксикацию и метаболические нарушения. Эффективная первичная профилактика включает сбалансированное питание, контроль массы тела и ограничение потребления алкоголя. Важную роль играет и вакцинация против гепатита B — это надёжная мера предупреждения инфекционных поражений печени. Для раннего выявления патологий рекомендованы регулярные биохимические анализы и ультразвуковое обследование», — рассказала заведующая организационно-методическим отделом Республиканского Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, врач-эпидемиолог Айгуль Хаертдинова.

В последние годы особую актуальность приобрела проблема неалкогольной жировой болезни печени. Ее развитие во многом связано с ростом распространённости ожирения. Ключевые меры профилактики здесь — рациональное питание и достаточная физическая активность. Не менее серьёзной остаётся и проблема алкогольной болезни печени. Важно помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует.

Вирусные гепатиты: особенности и риски

Особого внимания заслуживают вирусные гепатиты B, C и D:

Гепатит B — тяжёлая инфекция, поражающая печень. Передаётся через кровь, при половых контактах и от матери к ребёнку. Надёжная защита — вакцинация, которая проводится бесплатно в рамках Национального календаря прививок.

Гепатит D — своеобразный «вирус‑паразит». Он способен размножаться только при наличии вируса гепатита B. Совместное течение этих инфекций нередко приводит к самым тяжёлым формам поражения печени.

Гепатит C часто протекает скрыто, за что его называют «ласковым убийцей». У большинства заболевших болезнь переходит в хроническую форму. Основной путь передачи — через кровь: риск есть при использовании нестерильных инструментов, в том числе при татуировках, пирсинге, косметологических процедурах, маникюре или педикюре. Заразиться можно и в быту — например, при совместном использовании бритв или маникюрных принадлежностей. Также возможна передача вируса половым путём и от инфицированной матери ребёнку.

При этом сегодня гепатит C — излечимое заболевание. Курс современных противовирусных препаратов позволяет полностью удалить вирус из организма. Однако назначать лечение должен только врач — у терапии есть множество особенностей.

Лечение гепатита C в Башкирии

В Башкирии лечение хронического вирусного гепатита С ведётся за счёт средств федерального регионального бюджета на базе Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Причем эффективность назначенной терапии достигает 98%. Курируется лечение пациентов в амбулаторных условиях в рамках выполнения федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Граждане России, не имеющие ВИЧ-положительный статус, могут пройти бесплатное лечение хронического гепатита С в Республиканском центре по профилактике СПИД. Только для этого необходимо иметь с собой направление врача-инфекциониста и ряд других документов», — уточнила Айгуль Хаертдинова.

Простые шаги для сохранения здоровья печени

Защитить печень можно, начав с базовых мер. В частности, придерживаться правильного питания, быть физически активным и своевременно проходить вакцинацию.

«Регулярная диагностика помогает выявить проблемы на ранних стадиях, когда справиться с ними гораздо проще. В рамках Недели профилактики заболеваний печени особенно важно напомнить: забота о здоровье — это не разовое действие, а последовательная и осознанная привычка», — подытожили в Республиканском центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.