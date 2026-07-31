Пятница, 31 Июля 2026
Уфа
+23 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Медицина
Эксклюзив
15:31 (UTC+5), 31 Июля 2026

Медики Башкирии рассказали, как защитить главный «фильтр» организма

С 27 июля по 2 августа в России проходит Неделя профилактики заболеваний печени — она приурочена к Всемирному дню борьбы с гепатитом, который ежегодно отмечают 28 июля.

Фото: Айгуль Хаертдинова | Республиканский центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
Галина Бахшиева

Как пояснили «Башинформу» в Республиканском центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, памятная дата выбрана не случайно. Именно в этот день родился профессор Барух Самюэль Блумберг — лауреат Нобелевской премии, открывший вирус гепатита B.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международного альянса по борьбе с гепатитом Всемирный день борьбы с гепатитом отмечают с 2011 года. Главная цель масштабной кампании — повысить осведомлённость о масштабах проблемы и способствовать реальным изменениям в профилактике и лечении заболеваний печени.

Что угрожает печени и как этого избежать

«Среди основных причин хронических заболеваний печени медики называют вирусные инфекции, алкогольную интоксикацию и метаболические нарушения. Эффективная первичная профилактика включает сбалансированное питание, контроль массы тела и ограничение потребления алкоголя. Важную роль играет и вакцинация против гепатита B — это надёжная мера предупреждения инфекционных поражений печени. Для раннего выявления патологий рекомендованы регулярные биохимические анализы и ультразвуковое обследование», — рассказала заведующая организационно-методическим отделом Республиканского Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, врач-эпидемиолог Айгуль Хаертдинова.

В последние годы особую актуальность приобрела проблема неалкогольной жировой болезни печени. Ее развитие во многом связано с ростом распространённости ожирения. Ключевые меры профилактики здесь — рациональное питание и достаточная физическая активность. Не менее серьёзной остаётся и проблема алкогольной болезни печени. Важно помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует.

Вирусные гепатиты: особенности и риски

Особого внимания заслуживают вирусные гепатиты B, C и D:

Гепатит B — тяжёлая инфекция, поражающая печень. Передаётся через кровь, при половых контактах и от матери к ребёнку. Надёжная защита — вакцинация, которая проводится бесплатно в рамках Национального календаря прививок.

Гепатит D — своеобразный «вирус‑паразит». Он способен размножаться только при наличии вируса гепатита B. Совместное течение этих инфекций нередко приводит к самым тяжёлым формам поражения печени.

Гепатит C часто протекает скрыто, за что его называют «ласковым убийцей». У большинства заболевших болезнь переходит в хроническую форму. Основной путь передачи — через кровь: риск есть при использовании нестерильных инструментов, в том числе при татуировках, пирсинге, косметологических процедурах, маникюре или педикюре. Заразиться можно и в быту — например, при совместном использовании бритв или маникюрных принадлежностей. Также возможна передача вируса половым путём и от инфицированной матери ребёнку.

При этом сегодня гепатит C — излечимое заболевание. Курс современных противовирусных препаратов позволяет полностью удалить вирус из организма. Однако назначать лечение должен только врач — у терапии есть множество особенностей.

Лечение гепатита C в Башкирии

В Башкирии лечение хронического вирусного гепатита С ведётся за счёт средств федерального регионального бюджета на базе Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Причем эффективность назначенной терапии достигает 98%. Курируется лечение пациентов в амбулаторных условиях в рамках выполнения федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Граждане России, не имеющие ВИЧ-положительный статус, могут пройти бесплатное лечение хронического гепатита С в Республиканском центре по профилактике СПИД. Только для этого необходимо иметь с собой направление врача-инфекциониста и ряд других документов», — уточнила Айгуль Хаертдинова.

Простые шаги для сохранения здоровья печени

Защитить печень можно, начав с базовых мер. В частности, придерживаться правильного питания, быть физически активным и своевременно проходить вакцинацию.

«Регулярная диагностика помогает выявить проблемы на ранних стадиях, когда справиться с ними гораздо проще. В рамках Недели профилактики заболеваний печени особенно важно напомнить: забота о здоровье — это не разовое действие, а последовательная и осознанная привычка», — подытожили в Республиканском центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

 

Айгуль Хаертдинова Республиканский центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
Айгуль Хаертдинова Республиканский центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
Айгуль Хаертдинова Республиканский центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
Фото: Айгуль Хаертдинова | Республиканский центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
1 из 3
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru