Санавиация Башкирии эвакуировала пять пациентов

В Башкирии на прошлой неделе санитарная авиация республики эвакуировала пять пациентов, один из них — ребёнок. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Пациентов доставили в лечебные учреждения Уфы из Белорецкого, Туймазинского, Татышлинского, Давлекановского и Балтачевского районов.

Ранее в Башкирии санитарная авиация республики эвакуировала трёх пациентов, в том числе двоих детей, сообщал «Башинформ».