Санавиация Башкирии эвакуировала двоих детей

В Башкирии на прошлой неделе санитарная авиация республики эвакуировала трёх пациентов, в том числе двоих детей. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Пациентов доставили в лечебные учреждения Уфы из Бирского, Буздякского и Мелеузовского районов.

О работе пожарно-спасательного вертолёта читайте в этой публикации «Башинформа».