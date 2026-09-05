«Ястребы» летят на помощь. Кто в Башкирии тушит с неба крупные пожары

Рёв двигателей и ветер, создаваемый пропеллерами убедительны лучше слов. Стремглав «влетаем» в «салон», усаживаемся поудобнее и отрываемся от земли. Она уходит вниз, местность сужается до размеров иллюминатора, река становится серебряной лентой. Нам кажется, что парим, но экипаж уже сосредоточен.

«Слева — командир, справа — бортмеханик, каждый смотрит свой сектор», — объясняет мне Кудакаев.

Первый этап — тренировочный полёт над окрестностями. Но даже здесь, в учебном режиме, чувствуется слаженность. Владислав ведёт машину, а Александр контролирует внешнюю обстановку.

Пытаемся разглядеть детали, но с высоты 300 метров это непросто. Однако экипаж замечает каждую деталь ландшафта. Даже притаившегося рыбака. И птиц, с которыми нельзя столкнуться. Кстати от пернатых есть сетчатая защита (опыт воинов СВО?).

Мы подлетаем к водоёму и вертолёт зависает. Требуется мастерство удерживать машину неподвижно над водой, пока ёмкость зачерпывает воду. В этот момент меняется тембр двигателя, лопасти рубят воздух с новой силой. Немудрено, всё-таки пять тонн, а это больше массы вертолёта (как муравей, способный нести на себе массу более своей).

Забор воды происходит при висении над водоёмом, управляет сбросом бортмеханик с помощью кнопки, клапан открывается, и вся вода выливается разом.

«Работает как ведро в колодце, — пояснит позже экипаж, — набралось, закрылось, сбросили».

Сброс воды происходит по команде бортмеханика, он нажимает кнопку, и клапан открывается. Снизу видно, как водяная стена обрушивается на поле, «гася» пламя.

Через полчаса мы садимся. Шум роторов затихает. Снимаем наушники. Выходим. Вышли из кабины и те, кто спасают жизни. Они превращают работу в искусство, а опасность в профессию.

Эта команда ежедневно несёт дежурство, готовая по первому сигналу вылететь на тушение пожаров, поиск пропавших или эвакуацию людей.

«Мы периодически тренируемся, — говорит командир Вячеслав Дегтярёв, который лично контролирует подготовку экипажей, — И, конечно, у нас есть свои герои. Вот Александр — один из награждённых медалью от Владимира Владимировича Путина за спасение погибавших. А Владислав — командир, который пилотирует в самых сложных условиях».

Самый яркий пример работы команды — недавнее тушение крупного пожара на складе Wildberries в августе. По команде экипаж поднялся в воздух в течение 30 минут. Очаг обнаружили быстро, а место забора воды находилось всего в полутора-двух километрах от горящего здания.