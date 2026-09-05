«Ястребы» летят на помощь. Кто в Башкирии тушит с неба крупные пожары

В первые дни осени у журналистов «Башинформа» выдалась возможность посмотреть занятия пилотов пожарно-спасательного вертолёта государственного комитета Башкирии по ЧС Ка-32. Пилоты винтокрылой машины много работали в прошедшем сезоне, однако они постоянно оттачивают свои навыки и повышают мастерство.
Получаем координаты, короткие сборы и через чуть более получаса езды прибываем на назначенное место. Здесь излучина Белой, рядом небольшие, но глубокие озёра. Не успел остыть двигатель редакционной машины, как уже через несколько минут тишину утра нарушает приближающийся рокот. Сначала он робкий, далёкий, будто кто-то монотонно колотит палкой по туго натянутому полотну. Но вот лопасти винтокрылой машины превращаются в мощный, ровный гул.
Работу начинает Ка-32А11ВС и его экипаж — пилоты Владислав Кудакаев и Артём Шабрин, а также бортмеханик вертолёта Александр Богданович.
Геликоптер зависает над водоёмом, производит забор воды, набирает высоту и после одного круга сбрасывает воду на условный очаг возгорания. И так несколько раз. Процесс совершенно не скучный и по настоящему завораживает.
Пока спасатели тренируются, разговариваем с представителем госкомитета Башкирии по ЧС. Он напомнил, что Ка-32А11ВС выпускается Кумертауским авиапредприятием. По его словам, «Ка» башкирского производства пользуется большой востребованностью во всём мире. Это надёжная всепогодная машина с высокой манёвренностью, эффективная в горах, лесах и городской застройке.
Специалист также разъяснил, что для пожаротушения используется водосливное устройство ВСУ-5. При висении забор воды занимает около минуты с глубины от 0,5 м, что удобно для малых рек. Также есть мягкая ёмкость на тросе объёмом 5000 л — она заполняется за 17 секунд, но требует глубины не менее 1,5 м, зато сбрасывает до 900 л/с, позволяя накрывать большие площади.
Вертолёт оснащён прожектором SX-16, громкоговорителем, внешней подвеской и метеорадаром для круглосуточной работы. С 2022 года экипажи «Ястребов» выполняют авиаразведку, мониторинг пожаров и паводков, поиск и спасение людей, тушение лесных и техногенных пожаров.
За время эксплуатации совершено более 100 вылетов, налёт свыше 500 часов, потушены десятки очагов, проведены эвакуации. Несмотря на сложные погодные условия, соосная схема винтов и современное оборудование обеспечивают надёжность, делая авиацию ЧС ключевым инструментом в борьбе с катастрофами в регионе.
Вертолёт приземляется, но его двигатели не останавливаются. По рации звучит: «„Башинформ“ приглашаем на борт».
Бежим к «Ястребу». Честно говоря, он как живой. Будто говорит: «Поторопись, времени нет, сейчас я поднимусь в небо и покажу, что значит простор и мощь».
Рёв двигателей и ветер, создаваемый пропеллерами убедительны лучше слов. Стремглав «влетаем» в «салон», усаживаемся поудобнее и отрываемся от земли. Она уходит вниз, местность сужается до размеров иллюминатора, река становится серебряной лентой. Нам кажется, что парим, но экипаж уже сосредоточен.
«Слева — командир, справа — бортмеханик, каждый смотрит свой сектор», — объясняет мне Кудакаев.
Первый этап — тренировочный полёт над окрестностями. Но даже здесь, в учебном режиме, чувствуется слаженность. Владислав ведёт машину, а Александр контролирует внешнюю обстановку.
Пытаемся разглядеть детали, но с высоты 300 метров это непросто. Однако экипаж замечает каждую деталь ландшафта. Даже притаившегося рыбака. И птиц, с которыми нельзя столкнуться. Кстати от пернатых есть сетчатая защита (опыт воинов СВО?).
Мы подлетаем к водоёму и вертолёт зависает. Требуется мастерство удерживать машину неподвижно над водой, пока ёмкость зачерпывает воду. В этот момент меняется тембр двигателя, лопасти рубят воздух с новой силой. Немудрено, всё-таки пять тонн, а это больше массы вертолёта (как муравей, способный нести на себе массу более своей).
Забор воды происходит при висении над водоёмом, управляет сбросом бортмеханик с помощью кнопки, клапан открывается, и вся вода выливается разом.
«Работает как ведро в колодце, — пояснит позже экипаж, — набралось, закрылось, сбросили».
Сброс воды происходит по команде бортмеханика, он нажимает кнопку, и клапан открывается. Снизу видно, как водяная стена обрушивается на поле, «гася» пламя.
Через полчаса мы садимся. Шум роторов затихает. Снимаем наушники. Выходим. Вышли из кабины и те, кто спасают жизни. Они превращают работу в искусство, а опасность в профессию.
Эта команда ежедневно несёт дежурство, готовая по первому сигналу вылететь на тушение пожаров, поиск пропавших или эвакуацию людей.
«Мы периодически тренируемся, — говорит командир Вячеслав Дегтярёв, который лично контролирует подготовку экипажей, — И, конечно, у нас есть свои герои. Вот Александр — один из награждённых медалью от Владимира Владимировича Путина за спасение погибавших. А Владислав — командир, который пилотирует в самых сложных условиях».
Самый яркий пример работы команды — недавнее тушение крупного пожара на складе Wildberries в августе. По команде экипаж поднялся в воздух в течение 30 минут. Очаг обнаружили быстро, а место забора воды находилось всего в полутора-двух километрах от горящего здания.
«Мы просто делаем свою работу», — говорит Владислав, когда я спрашиваю о героизме.
«За два вылета сделали 40 сливов — по 20 за каждый, — вспоминает Владислав Кудакаев. — Заходили со стороны ветра, чтобы дым и жар не мешали, воду сбрасывали с высоты 30–40 метров. Сначала локализовали горение по периметру, а потом постепенно приближались к эпицентру».
В итоге пожар полностью потушили, соседние строения и пожарные расчёты на земле не пострадали.
Спасательная работа не ограничивается тушением. Есть и поисковые операции. Одна из самых запоминающихся операций произошла три года назад в Узяне Белорецкого района, когда лесной пожар отрезал группу людей на крутом склоне.
«Площадка была с большим уклоном, но мастерство лётчика позволило нам подсесть, — добавляет Александр Богданович. — Мы забрали сразу десять человек, высадили их в безопасном месте, вернулись и забрали оставшихся вместе с руководителем».
Каждый полёт требует высокой квалификации. Владислав Кудакаев начал летать ещё на санитарной авиации на «Ансате», но после покупки республикой Ка 32 прошёл переучивание в Хабаровске.
«Эта машина другого класса — она больше, устойчивее, на ней пилотировать проще, — говорит он. – Но поначалу сложно было привыкнуть к массе и инерции, теперь же чувствуем себя уверенно».
«С детства хотел быть пилотом, — улыбается Артём Шабрин. — Может быть, лётчиком самолёта, а получилось, что вертолёта. Ни разу не пожалел».
Лётчик-инструктор Вячеслав Дегтярёв, имеющий стаж с 1993 года, учился, как и многие наши пилоты, в Уфимском вертолётном училище.
«С нами учился и Денис Чернавин, он наш однокашник, — добавил Владислав Кудакаев. - Очень гордимся нашим другом. Он — настоящий герой».
Экипаж находится в постоянной готовности. Дежурство может начаться в любую минуту.
«Главное — желание и образование, — подчёркивает Дегтярёв. — Сложности преодолимы, если есть цель».
«Работа есть работа, но мы стараемся делать её так, чтобы за нами оставались только спасённые жизни и потушенные пожары», — отметил Александр.
Когда мы уходили с аэродрома, обернулись. «Ястреб» стоял на своём месте, готовый к новому вылету. На паллетах сушится «ведро». Хорошо, если завтра день начнётся без команды «Тревога». Но каждое утро экипаж готовится к новому дню. Они проверяют технику, проводят тренировки и ждут сигнала. Для них это работа. Но именно она, выполняемая с профессионализмом, спасает жизни и защищает наш дом.
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