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08:34 (UTC+5), 11 Сентября 2026

Врач из Уфы назвала причину глухоты среди зумеров

В зоне риска находятся молодые люди в возрасте от 12 до 35 лет.

Нужно стараться использовать наушники не более 30-40 мин.
Фото: Сгенерировано нейросетью | ГигаЧат
Наталья Овчарук
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Небезопасное использование наушников и посещение шумных развлекательных заведений могут сыграть злую шутку для молодых людей. Согласно исследованию BMJ Global Health, особенно большой риск у тех, кто любит громкую музыку и пренебрегает элементарными правилами профилактики потери слуха. Российские врачи признаются, что за последние пять лет представители поколения зумеров стали обращаться к отоларингологам с проблемой глухоты в два раза чаще. Президент Ассоциации оториноларигологов, сурдологов РБ Елена Савельва в беседе с журналистом агентства «Башинформ» дала советы по сохранению слуха.

«Нужно стараться использовать наушники не более 30-40 мин, прослушивать музыку на комфортно тихом уровне не более 85-90 дБ и регулярно обращаться к сурдологу (не менее 1 раза в год) для уточнения уровня слуха. Кроме того, нужно вести здоровый образ жизни. Такие факторы, как курение, в том числе вейпы, алкоголь, лишний вес, неправильное питание, изменения сердечно-сосудистой системы, частые вирусные инфекции приводят  к росту числа ЛОР заболеваний (риниты, синуситы, отиты) и могут служить триггером развития тугоухости», — объяснила врач.

По словам отоларинголога, снижение слуха зачастую приходит незаметно. Например, нейросенсорная тухоухость поражает нервные чувствительные клетки внутреннего уха, вызывая необратимые последствия, которые, в большинстве случаев, невозможно вылечить. Итогом чрезмерного использования наушников и громкой музыки, неправильного образа жизни, может стать необратимая тугоухость, которая приводит к необходимости постоянного использования слуховых аппаратов.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии на особом контроле находится развитие детей с нарушением слуха.

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