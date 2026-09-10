В Башкирии врачи спасли 91-летнюю бабушку

Как отметили в минздраве РБ, её состояние было очень серьёзным: воспалительный процесс в желчном пузыре привёл к его перфорации и развитию разлитого перитонита. Экстренно, по жизненным показаниям, команда хирургов провела лапароскопическую операцию с удалением желчного пузыря, устранением всех развившихся осложнений.

Благодаря успешно проведенному оперативному вмешательству и правильному уходу, состояние пожилой женщины удалось стабилизировать. Вскоре её выписали из больницы на амбулаторное лечение, а спустя месяц, после проведения контрольных исследований, был удален дренаж холедоха, установленный во время операции.

Ранее санавиация в Башкирии спасла 116 жизней.