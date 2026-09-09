Санавиация в Башкирии спасла 116 жизней

По линии санитарной авиации из районов и городов республики эвакуировали 46 детей, 16 беременных женщин и 54 взрослых пациента. Во всех случаях заболевших экстренно перевезли в профильные больницы Уфы. Такую статистику приводит минздрав Башкирии.
Воздушный транспорт позволяет сократить время транспортировки до минимума, что критически важно при травмах, инфарктах, инсультах и состояниях, угрожающих жизни.
Отметим, что санавиация развивается в регионе в рамках реализации целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее «Башинформ» писал о том, что из Мелеузовского района эвакуировали мужчину, который получил тяжёлые травмы в результате падения с дерева в труднодоступной местности.
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