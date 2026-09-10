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13:12 (UTC+5), 10 Сентября 2026

Педиатр из Уфы назвала лучшие виды физической активности для детей

Важны не только активные игры на улице, но упражнения для укрепления мышц.

Детям необходима двигательная активность по возрасту.
Фото: Архив | ИА «Башинформ»
Наталья Овчарук

В современном мире от гиподинамии страдают не только взрослые, но и дети. У Всемирной организации здравоохранения есть четкие рекомендации по физической активности воспитанников детских садов и школьников. О них агентству «Башинформ» рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе ГДКБ № 17 Татьяна Ханило.

«Детям от года до пяти лет необходима физическая активность не менее 180 минут в день. Это суммарное время, включающее активные игры, бег, прыжки, лазание, танцы и прогулки. Школьники и подростки от 6 до17 лет — не менее 60 минут в день физической активности умеренной или высокой интенсивности. Важно, чтобы 2–3 раза в неделю в эту нагрузку входили упражнения на укрепление мышц и костей», — рассказала врач-педиатр.

По словам Татьяны Ханило, дошкольникам подходят любые подвижные игры — догонялки, прятки, игры с мячом, прыжки через скакалку. Идеально будет заняться плаванием, ездой на велосипеде, а также просто длительными прогулками на свежем воздухе. Школьникам врач также рекомендует обратиться к плаванию, чтобы развивать все группы мышц без лишней нагрузки на позвоночник. Также подойдут командные виды спорта (футбол, баскетбол, волейбол), бег, велоспорт, лыжи, гимнастика и танцы.

«Главное правило — активность должна быть регулярной, разнообразной и приносить ребенку удовольствие. Ни в коем случае нельзя использовать физическую нагрузку как наказание или заставлять ребенка заниматься „через боль“. Также хочу напомнить: физически активные родители — пример для детей», — отметила собеседник агентства.

Ранее Башинформ сообщал о пагубном влиянии фастфуда на успеваемость детей.

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