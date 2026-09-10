Педиатр из Уфы назвала лучшие виды физической активности для детей

В современном мире от гиподинамии страдают не только взрослые, но и дети. У Всемирной организации здравоохранения есть четкие рекомендации по физической активности воспитанников детских садов и школьников. О них агентству «Башинформ» рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе ГДКБ № 17 Татьяна Ханило.

«Детям от года до пяти лет необходима физическая активность не менее 180 минут в день. Это суммарное время, включающее активные игры, бег, прыжки, лазание, танцы и прогулки. Школьники и подростки от 6 до17 лет — не менее 60 минут в день физической активности умеренной или высокой интенсивности. Важно, чтобы 2–3 раза в неделю в эту нагрузку входили упражнения на укрепление мышц и костей», — рассказала врач-педиатр.

По словам Татьяны Ханило, дошкольникам подходят любые подвижные игры — догонялки, прятки, игры с мячом, прыжки через скакалку. Идеально будет заняться плаванием, ездой на велосипеде, а также просто длительными прогулками на свежем воздухе. Школьникам врач также рекомендует обратиться к плаванию, чтобы развивать все группы мышц без лишней нагрузки на позвоночник. Также подойдут командные виды спорта (футбол, баскетбол, волейбол), бег, велоспорт, лыжи, гимнастика и танцы.

«Главное правило — активность должна быть регулярной, разнообразной и приносить ребенку удовольствие. Ни в коем случае нельзя использовать физическую нагрузку как наказание или заставлять ребенка заниматься „через боль“. Также хочу напомнить: физически активные родители — пример для детей», — отметила собеседник агентства.

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