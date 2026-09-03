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11:38 (UTC+5), 03 Сентября 2026

Врач из Уфы раскрыла секрет влияния фастфуда на успеваемость школьников

А злоупотребление подобной пищей может обернуться негативными последствиями.

Жирная, мучная и сладкая пища плохо сказывается на успеваемости детей.
Фото: Ксения Калинина | Архив ИА «Башинформ»
Наталья Овчарук
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О крайне негативном влиянии фастфуда на обучение детей рассказала информагентству «Башинформ» заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе ГДКБ №17 Татьяна Ханило. Врач обозначила несколько физиологических причин.

«Фастфуд и сладости богаты быстрыми углеводами и жирами. Они дают мгновенный, но очень короткий прилив энергии. В связи с чем следует резкое падение уровня глюкозы в крови. Для школьника это означает быстро наступающую вялость, сонливость и резкое снижение концентрации внимания. Усваивать новый материал в таком состоянии крайне сложно», — поделилась собеседник агентства.

Злоупотребление такой пищей может обернуться для ребенка нарушением обмена веществ и работы мозга. В частности, ухудшается кровоснабжение головного мозга. Это напрямую сказывается на когнитивных способностях — памяти, скорости мышления и способности к обучению. И еще один фактор не в пользу фастфуда, по мнению медика, риск ожирения и гиподинамии.

«Растет риск появления лишнего веса и ожирения, что, в свою очередь, ведет к снижению общей работоспособности и физической активности, создавая замкнутый круг», — объяснила Татьяна Ханило.

Ранее Башинформ рассказывал о том, что в регионе обратили внимание на медосмотры детей.

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